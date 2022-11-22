كريستيانو رونالدو يغادر مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوفه.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن " كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري".

وفي بيانه ، توجه النادي بـ "الشكر لرونالدو على ما قدمه خلال فترتين مسجلا 145 هدفا خلال 346 مباراة" متمنيا " له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل".

تجدر الإشارة إلى أن عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري وكان يمكن تمديده لموسم آخر باتفاق الطرفين، وكان قد التحق به خلال الصائفة الماضية قادما من نادي يوفنتوس.