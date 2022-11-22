مشروع قانون المالية: "حمس" تعلن عن موقفها

أصدرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم "حمس"، مساء الثلاثاء ، موقفها بخصوص مشروع قانون المالية 2023 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني.

وجاء في بيان للحركة أنها قررت التصويت بـ "لا" على مشروع قانون المالية 2023، وذلك" بعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم".

وعزت الحركة قرارها إلى مجموعة من الأسباب، أولها حسب البيان " ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون".

وأشارت " حمس " إلى "غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية، والمقدرة بأكثر من 200 ألف مليار سنتيم".

وأوضح البيان أن من أسباب رفض مشروع القانون " اعتماد ميزانية عامة بعجز موازني يعادل 5885 مليار دج دون تحديد دقيق لمصادر تمويل هذا العجز" وكذا " غياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة".

وألمحت الحركة إلى وجود " عدم توافق الأولويات الواردة في مشروع القانون مع ما تقدمت به الحكومة في مخطط عملها؛ ومع ما يعيشه المواطن في واقعه".

كما لفتت إلى "عدم الاستقرار على رؤية اقتصادية محددة، حيث تغيرت الأولويات بمجرد انتعاش أسعار النفط، والتي قد تشهد تراجعا في أي لحظة من خلال التأثر بما يحدث في العالم من توترات".

وجاء في البيان ، أن من أسباب التصويت بـ "لا" أيضا "تضخيم ميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز، ما يعني أن التنمية مؤجلة إلى وقت لاحق" وكذا "رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بناء على مبررات غير مقنِعة".