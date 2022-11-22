الديوك الفرنسية تهزم أستراليا

تغلبت فرنسا على أستراليا ، سهرة الثلاثاء ، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في أولى مبارياتهما بالمجموعة الرابعة من كأس العالم.

وكان هدف أستراليا المبكر ، في الدقيقة 9 ، قد أربك منتخب "الديوك" نوعا ما غير أنه تدارك الوضع بمعادلة النتيجة في الدقيقة الـ27، قبل أن يضيف "أوليفيي جيرو" الهدف الثاني للفرنسيين، في الدقيقة الـ32.

وأحرز "كيليان مبابي" هدفا في شباك الأستراليين في الدقيقة الـ68 ، في حين وقع "أوليفيي جيرو" الهدف الثاني له والرابع لفرنسا في الدقيقة الـ71.

و تصدرت فرنسا المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتقاسم المنتخبان التونسي والدنماركي المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما، في حين تتذيل أستراليا المجموعة من دون رصيد.