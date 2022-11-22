تحذير من انتشار مرض تنفسي في الوسط المدرسي بتبسة

وجهت مديرية الصحة والسكان لولاية تبسة مراسلة لمديرية التربية بشأن اتخاذ الاجراءات الوقائية و وتوخي الحيطة والحذر فيما تعلق بمرض تنفسي غير معروف بالوسط المدرسي بالولاية.

وبحسب مراسلة رسمية صادرة عن مديرية التربية بتبسة تحت رقم 8953 مؤرخة في 20 نوفمبر 2022 وموقعة من طرف المدير الولائي لخضر مزوز . فانه وبالنظر لمراسلة رسمية من مديرية الصحة تتضمن التنوبه بانتشار مرض تنفسي في الويط المدرسي تزامنا مع برودة الجو لايزال مجهول الجرثومة المسببة له.

وتضمنت المراسلة أن كل مدراء المؤسسات التربوية مدعوين لاخذ كل التدابير الوقائية.