تطبيق "تيمز" يحصل على ميزات جديدة ومهمة

أعلنت شركة مايكروسوفت (Microsoft) الأميركية عن بدئها اختبار عدد من الميزات الجديدة في تطبيق تيمز (Teams) الشهير للتواصل عبر الفيديو، والتي ستكون مفيدة للملايين من المستخدمين.



وتطبيق مايكروسوفت تيمز هو أحد برامج حزمة "مايكروسوفت 365" المُعدة بشكلٍ خاص لتُساعد في الأعمال الدراسية ومؤسسات العمل الجماعي بشكلٍ عام، والتي تضم مجموعة من خدمات شركة مايكروسوفت مثل برامج أوفيس وشير بوينت، ويُعتبر تيمز من أكثر برامج التواصل وتنظيم الأعمال مناسبة لأي مستخدم مهما كانت خبرته في التعامل مع خدمات الإنترنت والتطبيقات.



ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فمن أبرز الميزات الجديدة التي تم دعم تطبيق مايكروسوفت تيمز بها: ميزة لغة الإشارة، والتي تسمح لأصحاب السمع الضعيف أو ذوي الاحتياجات الخاصة بالمشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية، وفهم ما يدور فيها.



وقالت شركة مايكروسوفت إن المستخدم بإمكانه تفعيل الميزة الجديدة، إما مع جميع مكالمات واجتماعات الفيديو الخاصة به، أو أن يقوم بتفعيلها بصورة فردية لمكالمة معينة.



ومن أجل تفعيل هذه الميزة، ينبغي على المستخدم الدخول إلى إعدادات تطبيق تيمز عبر خيار الإعدادات والمزيد (Settings and more)، ثم اختيار خيار الإعدادات (Settings)، وبعدها النقر على خيار إمكانية الوصول (Accessibility)، ثم بعدها اختيار خيار لغة الإشارة (Sign Language).



وأشارت التقارير إلى أن الشركة الأميركية قامت أيضاً بإضافة قسم جديد في خيار إمكانية الوصول، في إعدادات تطبيق مايكروسوفت تيمز.



ومن خلال هذا القسم الجديد، يستطيع صاحب مكالمة الفيديو أن يقوم بتشغيل عرض لغة الإشارة افتراضياً، أو تحديد المترجمين المفضلين بشكل مسبق للاجتماعات، مع وجود إمكانية أيضاً لتشغيل عرض لغة الإشارة والتعليقات التوضيحية المباشرة، أو إيقاف تشغيلها بسرعة.



وأضافت التقارير أن تطبيق تيمز سيحصل قريباً أيضاً على ميزات لتشغيل ألعاب ويندوز.