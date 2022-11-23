الضريبة على الثروة.. الملف الحاضر الغائب

عادت الحكومة لتفتح من جديد ملف أثرياء الجزائر، بإعلان وزير المالية جمال كسالي، أول أمس، أمام نواب البرلمان عزم السلطات العمومية على إعادة تفعيلها وتطبيقها ابتداء من السنة المقبلة، من خلال تسليط الضوء على ممتلكات أغنياء الجزائر وإخضاعها للضرائب. ويأتي هذا القرار في إطار إعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي بغية تحقيق العدالة الجبائية بين أغنياء الجزائر وفئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود.

وتعمدت الحكومات المتعاقبة، طيلة العقدين الماضيين، إسقاط مقترح إدراج ضريبة على الثروة، مقابل الإبقاء على سلم ضريبي تم العمل به لحوالي عشرين سنة، والذي كان يعتمد بالدرجة الأولى على الموارد المالية المتأتية من اقتطاعات أجور العمال والتي فاقت آنذاك ما قيمته 800 مليار دينار سنويا، ليقرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إعادة النظر في السلم الضريبي بإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي لشريحة الفئات من ذوي الأجور المتدنية الأقل من 30 ألف دينار.

ورغم استحداثها منذ العديد من السنوات، إلا أنها بقيت حبيسة أدراج إدارة الضرائب، دون أن تجد لها سبيلا للتجسيد على أرض الواقع، حيث يعود مقترح اعتماد الضريبة على الثروة إلى سنة 2017، والذي تم إدراجه في مشروع قانون المالية لسنة 2018، المقترح الذي لم يصمد آنذاك طويلا في قبة البرلمان ليتم إسقاطه من مشروع قانون المالية لسنة 2018 ورفضه من طرف الأغلبية الساحقة للنواب.

وكانت حجة حكومة الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، في تلك الفترة ولجنة المالية والميزانية للبرلمان، في إسقاط مقترح استحداث الضريبة على الثروة عدم جاهزية النظام الضريبي لضبط قائمة نهائية بأسماء أثرياء الجزائر الواجب إخضاعهم إلى هذه الضريبة وكيفية تعميم العمل بها، وأرجع قرار إسقاط الضريبة على الثروة خلال العشرية الماضية، إلى ضغوط دوائر نافذة في السلطة.

.. تساؤلات

لكن تبقى التساؤلات مطروحة عن مدى جاهزية الإدارات العمومية للانطلاق في تحصيل جزء من أموال الأثرياء في ظل غياب سوق عقارات شفاف في الجزائر، وإجراءات ردعية تسهل من عملية إحصاء جميع ممتلكات الأغنياء من سيارات فخمة وأسهم في الشركات وإيداعات في البنوك وفيلات لم يتم تسوية وضعيتها القانونية لحاجة في نفس يعقوب، إلا أن عملية العصرنة التي باشرت بها مصالح إدارة الضرائب من شأنها أن تساهم في توسيع الوعاء الضريبي وتنويع موارده بجعل الضريبة على الثروة موردا من الموارد المالية للخزينة العمومية.

وأكد خبراء في القطاع المالي في تصريح لـ"الخبر"، أن قيمة الضرائب التي كان يدفعها أثرياء الجزائر في شكل ضريبة على الممتلكات، لم تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع الجزائري، وهو ما يترجم مدى الهوة الشاسعة بين طبقتين من الجزائريين، الأولى تعيش الغنى الفاحش، أما الثانية فتعد من الفئة محدودة الدخل.

وحسب هؤلاء الخبراء، فإن قيمة الضرائب على الممتلكات المحصلة طيلة السنوات الماضية لا تعكس الثروات الطائلة التي جمعها بعض مليارديرات الجزائر ممن نهبوا أموال الخزينة العمومية، وقاموا بتهريب جزء كبير منها إلى الخارج.

وفي انتظار الانطلاق في تحصيل الضريبة على ثروة الأغنياء التي لم تجن الخزينة العمومية منها سنوات البحبوحة سوى مبالغ رمزية لم تتعد بضع الملايين من الدينارات، وهو ما يمثل أقل 5 في المائة، تبقى الطبقة المتوسطة من العمال الفئة الأكثر استهدافا من الاقتطاعات بالنظر إلى العدد الهائل من الجزائريين من ذوي الدخل المتوسط.

وكان مجلس المحاسبة في تقريره المتعلق بالتقييم الخاص لسنة 2020، اعترف بارتفاع قيمة الضرائب المفروضة على أجور الجزائريين الذين ساهموا بطريقة غير مباشرة في تعزيز موارد الخزينة العمومية من الضرائب. كما أكد تقرير مجلس المحاسبة أن بعض الضرائب لا زالت دون المستوى، مستدلا بالضريبة على الأرباح.