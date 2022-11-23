ارتفاع طفيف في أسعار النفط

صعدت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الطلب من قبل الصين.

وحسب بيانات موقع " بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.40 بالمائة إلى 81.27 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.43 بالمائة إلى 88.74 دولار للبرميل.

وكشف تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس عن انخفاض في مخزونات النفط مقدر بـ 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، وتراجع مخزونات البنزين بمقدار 450 ألف برميل.

وتترقب أسواق النفط الآن صدور البيانات الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.