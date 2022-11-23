العاصمة: ربط 867 وحدة سكنية بالكهرباء والغاز

قامت مديرية التوزيع لجسر قسنطينة (الجزائر العاصمة) التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (فرع سونلغاز)، بربط 867 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بالطاقتين الكهربائية والغازية، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية.

وجاء في البيان أن "مديرية توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة قامت بربط 867 وحدة سكنية بالطاقتين الكهربائية والغازية، عبر إقليم تغطية المديرية ومن صيغ مختلفة (عدل، ترقوي عمومي واجتماعي تساهمي) تم توزيعها تدريجيا على المستفيدين منذ بداية نوفمبر الجاري".

وأضاف البيان، في ذات السياق "أنه تم ربط 450 وحدة سكنية بحوش ميهوب بلدية براقي و100 وحدة سكنية ببابا حسن، كما تم ربط 65 وحدة سكنية بكلتا الطاقتين ببلدية درارية وأخرها كان ربط 252 وحدة سكنية من صيغة عدل بمنطقة حوش ميهوب 2 وزعت على المستفيدين نهاية الأسبوع الفارط".

كما تسعى مديرية التوزيع جسر قسنطينة إلى تطبيق البرامج المسطرة في إطار مرافقة انجاز السكنات بمختلف صيغها فيما يخص التموين بالكهرباء والغاز، من خلال العمل الدؤوب ورفع وتيرة الإنجاز بهدف تسليم المشاريع في آجالها المحددة.