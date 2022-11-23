غليزان: شراكة جزائرية ألمانية للبلديات الخضراء

متابعة لمشروع الشراكة الجزائرية الألمانية للبلديات الخضراء، استقبل لكحل عياط عبد السلام والي غليزان بمقر الديوان، وفدا أجنبيا من ممثلي منظمة التعاون الألماني لمشروع الشراكة الجزائرية الألمانية للبلديات الخضراء، الذي يقوم بزيارة عمل لبلدية غليزان باعتبارها من البلديات النموذجية التي تم اختيارها لتجسيد هذا النوع من المشاريع الطاقوية.

وقد استمع الوالي لشروحات مفصلة حول المشروع وأهدافه المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة، حيث خلص إلى أن البلدية يقع على عاتقها التكفل بنسبة كبيرة من استهلاك الطاقة سيما الإنارة العمومية، للمؤسسات التربوية والمساجد، وهو ما يستلزم العمل بالجدية اللازمة لاستخدام الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وتقنيات "لاد" للتقليل منها. وأمر الوالي بإنشاء خلية من مهندسين وتقنيين لمتابعة ملف الطاقات المتجددة بالبلدية، مهمتها التنسيق مع الوكالة الألمانية لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع، إلى جانب التنسيق مع مصالح سونلغاز في المتابعة ورقمنة الفواتير، بالموازاة أسدى لكحل عياط تعليمات لقطاعات التعمير والبناء والهندسة المعمارية، وكذا التجهيزات العمومية وديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل بضرورة اعتماد دفتر شروط موحد خاص بالإنارة العمومية وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال، بالتنسيق مع مصالح البلدية.

للإشارة فإن مشروع الشراكة الجزائرية الألمانية للبلديات الخضراء في مجال الطاقة الشمسية يتم تجسيده حاليا ببلدية غليزان على مستوى مدرستين، ومسجد وملحقة بلدية.