توقيف داعمين للإرهاب وإحباط إدخال كمية ضخمة من المخدرات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 07 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نوفمبر 2022، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 50 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 14 قنطار و50 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت 25 كيلوغرام من مادة الكوكايين و47810 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 98 شخصا وضبطت 39 مركبة و149 مولدا كهربائيا و66 مطرقة ضغط و13 جهاز كشف عن المعادن و08 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 18 شخصا وضبط 11 بندقية صيد ومسدسين 02 آليين وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 130 طن وكذا 53000 علبة من مادة التبغ و17685 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، مثلما أشير إليه.

وفي سياق متصل، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 27076 لتر بكل من تبسة، سوق أهراس، الطارف وتمنراست، فيما تم توقيف 123 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.