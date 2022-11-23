الصحافة الأرجنتينية تهاجم منتخب بلادها

عبرت صحف الأرجنتين عن شعور عام بالصدمة في البلاد عقب الهزيمة 2-1 من السعودية، في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم لكرة القدم عبر التاريخ، لكنها لم تقس كثيرا على ليونيل ميسي ورفاقه مع وجود هامش للتعويض في مباراتي بولندا والمكسيك بالمجموعة الرابعة.

ووصفت صحيفة (كلارين) الهزيمة بأنها "ضربة موجعة" في بداية المشوار رغم أنها مرشحة بقوة للتتويج باللقب في آخر مشاركة للقائد ليونيل ميسي بالنهائيات، وأضافت في عنوان آخر "الأرجنتين تسقط في أول عرض في قطر".

وقال الصحفي أدريان مالاديسكي في مقال بنفس الصحيفة: "لم ندرس السعودية جيدا ولم نعرف كيف نلعب أمامهم حتى بعد تسجيل هدف في أول عشر دقائق" كما نقلت الصحيفة تصريحات اللاعب الكبير ماريو كيمبس بطل أول لقب للأرجنتين في كأس العالم عام 1978 هاجم خلالها فريق المدرب ليونيل سكالوني قائلا: أعتقد أن الأرجنتين عرفت القليل عن السعودية، لعبوا بغطرسة.

وذكرت صحيفة (أوليه) أن "الأرجنتين وقعت في الفخ" بعد أول خسارة لفريق سكالوني عقب سلسلة مثالية في 36 مباراة متتالية منذ التتويج بكأس كوبا أمريكا.

وأشارت إلى أن "حلم ميسي تحول إلى كابوس" إذ يطمح الهداف التاريخي للأرجنتين إلى تحقيق اللقب في آخر محاولة بعد خمس مشاركات دون نجاح.

وكتبت صحيفة (لاناثيون) في عناوينها "سقوط مدو"، "الأرجنتين تحولت إلى شبح"، و"موتى" في إشارة لتصريح ميسي عقب المباراة: نحن موتى، لم نتوقع هذه البداية، إنها ضربة قوية ولا توجد أعذار.

وسلطت (كلارين) و(أوليه) الضوء على دور مدرب أرجنتيني في نجاح السعودية، وهو رامون دياز مدرب الهلال، إذ اعتمد الفرنسي هيرفي رينارد على تسعة من لاعبي الهلال في تشكيلته الأساسية.

وحفزت وسائل الإعلام الأرجنتينية المنتخب الوطني على التعافي سريعا خاصة بعد تعادل بولندا والمكسيك دون أهداف في المواجهة الأخرى بالمجموعة.