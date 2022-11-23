مدربون في مونديال 2022 ..من الأكثر والأقل أجرا ؟

اختلفت أجور المدربين المشاركين في مونديال قطر 2022، باختلاف المنتخبات التي يشرفون عليها والسير الذاتية التي يمتلكونها.

ويعد الألماني هانز فليك أعلى رواتب مدربي مونديال قطر 2022 براتب يصل إلى 6.5 مليون يورو في العام متفوقا على الإنجليزي غاريث ساوثغيت مدرب منتخب الأسود الثلاثي الذي يتقاضى 5.8 مليون يورو في الموسم الواحد ثم الفرنسي ديديه ديشامب مدرب الديوك الفرنسية براتب 3.8 مليون يورو في الموسم.

صحيفة موقع " سبورت السعودية"، سلطت الضوء على أجور المدراء الفنيين في كل منتخب.

1ـ هانز فليك (مدرب منتخب ألمانيا): 6.5 مليون يورو في العام الواحد

2ـ جاريث ساوثغيت (مدرب منتخب إنجلترا): 5.8 مليون يورو في العام الواحد

3ـ ديدييه ديشامب (مدرب منتخب فرنسا): 3.8 مليون يورو في العام الواحد

4ـ تيتي (مدرب منتخب البرازيل): 3.6 مليون يورو في العام الواحد

5ـ لويس فان غال (مدرب منتخب هولندا): 2.9 مليون يورو في العام الواحد

6ـ جيراردو مارتينو (مدرب منتخب المكسيك): 2.9 مليون يورو في العام الواحد

7ـ ليونيل سكالوني (مدرب منتخب الأرجنتين): 2.6 مليون يورو في العام الواحد

8ـ فليكس سانشيز (مدرب منتخب قطر): 2.4 مليون يورو في العام الواحد

9ـ فيرناندو سانتو (مدرب منتخب البرتغال): 2.25 مليون يورو في العام الواحد

10ـ مورات ياكين (مدرب منتخب سويسرا): 1.6 مليون يورو في العام الواحد

11ـ باولو بينتو (مدرب منتخب كوريا الجنوبية): 1.3 مليون يورو في العام الواحد

12ـ غراهام أرنولد (مدرب منتخب أستراليا): 1.3 مليون يورو في العام الواحد

13ـ غريج بيرهالتير (مدرب منتخب الولايات المتحدة): 1.25 مليون يورو في العام الواحد

14ـ روبيرتو مارتينيز (مدرب منتخب بلجيكا): 1.2 مليون يورو في العام الواحد

15ـ كاسبر هيولماند (مدرب منتخب الدنمارك): 1.150 مليون يورو في العام الواحد

16ـ لويس إنريكي (مدرب منتخب إسبانيا): 1.150 مليون يورو في العام الواحد

17ـ هيرفي رينارد (مدرب منتخب السعودية): 1.100 مليون يورو في العام الواحد

18ـ هاجيمي موريياسو (مدرب منتخب اليابان): 1.50 مليون يورو في العام الواحد

19ـ كارلوس كيروش (مدرب منتخب إيران): مليون يورو في العام الواحد

20ـ وليد الركراكي (مدرب منتخب المغرب): 920 ألف يورو في العام الواحد 21

ـ دييجو ألونسو (مدرب منتخب أوروغواي): 860 ألف يورو في العام الواحد 22ـ

جوستافو ألفارو (مدرب منتخب الإكوادور): 770 ألف يورو في العام الواحد 23ـ

دراجان ستويكوفيتش (مدرب منتخب صربيا): 650 ألف يورو في العام الواحد 24ـ

زلاتكو داليتش (مدرب منتخب كرواتيا): 550 ألف يورو في العام الواحد 25ـ

تشيزلاف ميشنيفيتش (مدرب منتخب بولندا): 500 ألف يورو في العام الواحد 26ـ

جون هيردمان (مدرب منتخب كندا): 480 ألف يورو في العام الواحد 27ـ

أوتو أدو (مدرب منتخب غانا): 400 ألف يورو في العام الواحد 28ـ

روبرت بيج (مدرب منتخب ويلز): 380 ألف يورو في العام الواحد 29ـ

لويس فيرناندو (مدرب منتخب كوستاريكا): 350 ألف يورو في العام الواحد 30ـ

ريجوبير سونغ (مدرب منتخب الكاميرون): 340 ألف يورو في العام الواحد 31ـ

أليو سيسيه (مدرب منتخب السنغال): 310 ألف يورو في العام الواحد 32

جلال القادري (مدرب منتخب تونس): 130 ألف يورو في العام الواحد