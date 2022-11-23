غوارديولا سيواصل مع مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي، بطل إنجلترا، تجديد عقد مدرّبه الإسباني بيب غوارديولا لعامين إضافيين، ليبقى في أروقة ملعب الاتحاد حتى 2025.

وقال غوارديولا في بيان للنادي: "أنا سعيد للغاية للبقاء في مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين، لا أستطيع أن أتوجه بشكر كافٍ للجميع في النادي على ثقتهم بي، أنا سعيد ومرتاح، ولدي كل ما أحتاجه للقيام بعملي على أفضل وجه ممكن".

وأضاف المدرب الإسباني: "أعلم أن الفصل المقبل من هذا النادي سيكون مذهلا للعقد المقبل، لقد حدث ذلك في السنوات العشر الماضية، وسيحدث مجددا في السنوات العشر المقبلة لأن هذا النادي ينعم باستقرار كبير".

وأردف: "منذ اليوم الأول شعرت بشيء خاص هنا.

لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل، لا يزال لدي شعور بأنه يمكننا تحقيق المزيد معا ولهذا السبب أريد البقاء ومواصلة القتال من أجل الألقاب".

وكان عقد غوارديولا الحالي مع" السيتزن" ينتهي في نهاية الموسم، ويحتل سيتي حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

ويستعد الفريق لمواجهة لايبزيغ الألماني في ثمن نهائي دوري الأبطال في فيفري المقبل.