الجزائر حاضرة في معرض السياحة ببولونيا

ستشارك الجزائر في الصالون الدولي للسياحة والأسفار TTW Warsaw في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نوفمبر2022 بالعاصمة البولونية (وارسو).

وأوضح الديوان الوطني للسياحة في بيان له عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك"، أنه "في إطار تجسيد العمل الترقوي على المستوى الدولي من خلال المشاركة في التظاهرات والمعارض المتخصصة باعتبارها أبرز الفضاءات التي تسمح بعرض كل ما جادت به المقاصد والشركات السياحية العالمية من عروض ومنتجات في مجالات الترقية والترويج خاصة في ظل التحضير لمرحلة ما بعد وباء كورونا، ستشارك الجزائر في الصالون الدولي للسياحة والأسفار TTW Warsaw

في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 نوفمبر2022 بالعاصمة البولونية (وارسو)".

وتهدف الجزائر من خلا ل المشاركة في هذا المعرض للمرة السابعة إلى تطبيق برنامج ترقية الوجهة الجزائرية على المستوى الدولي من خلال الترويج لإمكانيات فرص الاستثمار مع نظرائهم البولونيين وإبرام اتفاقيات.

للإشارة يعتبر هذا الصالون أهم وأكبر معرض سياحي في بولونيا وأوروبا الشرقية إذ يتميز بمكانة خاصة لدى المتعاملين والسياح نظرا لكون بولونيا سوق سياحية مستقبلة وموفدة للسياح، هذا من جهة.

من جهة أخرى، تعد هذه التظاهرة بمثابة المكان والفرصة السانحة لتلاقي مختلف الفاعلين في المجال السياحي من هيئات التنشيط السياحي العمومية،

محلية منها أو أجنبية وكذا شركات الفندقة والإطعام إلى جانب وكالات السياحة والأسفار وشركات النقل الجوي والبحري والبري بالإضافة إلى مؤسسات الترفيه والتسلية حيث عرفت الطبعة السابقة منه مشاركة 500عارض من 80 بلد، توافد 20 ألف زائر من المحترفين والمهنيين في السياحة وكذا الجمهور العريض.

ولهذه الأسباب وسعيا إلى ضمان مشاركة نوعية، تم حجز فضاء مساحته 106أمتار مربعة لاحتضان الجناح الجزائري الذي سيتم تصميمه بشكل يجمع بين العصرنة والأصالة مبرزا لقطات للسياحة الصحراوية، الشاطئية والثقافية للأماكن الأثرية المختلفة، وسيجهز بكل الوسائل وكل الدعائم التي من شأنها المساهمة في عمليات الترقية والترويج الحديثة، الشيء الذي سينعكس لا محالة إيجابيا على صورة الجزائر وترقية مقصدنا السياحي، خاصة إذا ما عَلِمْنَا أنه سيتم الاعتماد على وسائل الترويج الحديثة وتقنية ثلاثية الأبعاد، يضيف المصدر.