وزير الصحة يقر بأحقية مطالب النفسانيين

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الثلاثاء، أعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، وهذا في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التشاورية التي باشرتها الوزارة مع الشريك الاجتماعي، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أنه تم التطرق إلى "جميع المشاكل التي يمر بها هذا السلك الطبي"، حيث استعرض رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، خالد كداد، "جملة من الانشغالات، خاصة فيما تعلق بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالنفسانيين حسب المعطيات والتصورات الجديدة".

كما طالب بضرورة "تحسين ظروف العمل ورفع مستوى التوظيف والتكوين المتواصل وكذا التكوين عن بعد"، بالإضافة إلى إشراك هذه الفئة في المجالس الاستشارية. وبعد استماعه إلى العرض المقدم من طرف كداد، أقر وزير الصحة -يضيف البيان ـ بـ "أحقية هذه المطالب"، مجددا عزمه على "العمل سويا من أجل حل المشاكل العالقة من خلال إدراج النقاط المطروحة في إعداد القانون الأساسي الخاص بالنفسانيين".

وأوضح في نفس السياق أن "القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي الصحة، والتي وضعت سنة 2008، لم تعد تلبي حاجيات ومتطلبات المستخدمين"، مؤكدا "أهمية التكفل بكل المسائل والانشغالات المطروحة من طرف مختلف الشركاء الاجتماعيين".

وشدد على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال وضع "أساليب وطرق جديدة" وكذا على أهمية التكوين المتواصل لكل الأسلاك.

وفي الأخير، عبر الوزير عن "ارتياحه وتفاؤله بهذا اللقاء، مقترحا تنظيم لقاءات تشاورية دورية لدراسة ومتابعة كل الاقتراحات بكل شفافية ومصداقية".