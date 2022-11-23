"الساموراي" يقهر الألمان (فيديو)

حقق المنتخب الياباني، اليوم الأربعاء، ثاني مفاجأة مدوية في كأس العالم 2022 بعدما أطاح بنظيره الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب خليفة الدولي بقطر.

وبهذا الانتصار يخلط "الساموراي" أوراق المجموعة الخامسة التي تضم أيضا اسبانيا وكوستاريكا، ويضع "المانشافت" في مواجهة خطر الخروج من الدور الأول للمرة الثانية تواليا.

وحاول المنتخب الألماني لفت الأنظار قبل بداية المواجهة بعدما وضع اللاعبون أيديهم على أفواههم خلال الصورة التذكارية التقليدية لمساندة ما اعتبروه "انتهاكات حقوق الإنسان".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط استنكار العديد على ما وصفوه محاولة إقحام أمور خارجة عن الرياضة في العرس الكروي الذي يجمع شعوب العالم كل أربع سنوات.

لكن فوق المستطيل الأخضر عرف المنتخب الياباني كيف يقلب النتيجة على زملاء القائد نوير بهدفي البديل ريتسو دوان من التعديل في الدقيقة 75 وتاكوما أزانو في الدقيقة 83 بعد أفلت من مصيدة التسلل، رغم تقدم الألمان بهدف من ضربة جزاء نفذها لاعب وسط مانشستر سيتي إلكاي غندوغان بنجاح في الدقيقة 33.

وسيواجه اليابانيون في الجولة الثانية نظيرهم الكوستاريكي فيما يصدم الألمان بالمنتخب الاسباني يوم الأحد القادم.

وكان المنتخب السعودي قد فجر أول مفاجأة، أمس الثلاثاء، بعدما أطاح بمرشح آخر للتتويج باللقب، المنتخب الأرجنتيني، بنتيجة هدفين مقابل هدف.