باتنة: توقيف شخص مبحوث عنه قضائيا

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببريكة من توقيف شخص صدر في حقه 15 أمرا قضائيا، حسب ما علم اليوم الأربعاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الشخص البالغ من العمر 57 سنة كان محل بحث منذ سنة 2012 من طرف الجهات القضائية عبر عدة ولايات مجاورة. وقد تورط الموقوف في العديد من القضايا منها "انتحال هوية الغير" و"جناية السرقة بالكسر والتعدد وتوفر ظرف الليل" و"التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية" وكذا "حمل أسلحة بيضاء"، مثلما أشي إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية الطالبة وتقديم المشتبه فيه إلى العدالة، كما جرى توضيحه.