وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين في الجزائر

شرع اليوم الأربعاء وفد من المنتخبين الفرنسيين لبلدية فينيسو (ليون) في زيارة ثقافية إلى الجزائر تدوم خمسة أيام، حيث سيقوم خلالها أعضاء الوفد بعقد لقاءات مع مجاهدين من الثورة التحريرية وزيارة عدد من المواقع التاريخية والثقافية.

وتشكل زيارة الوفد، المكون من منتخبين عن "المجموعة الشيوعية الجمهورية" والحزب الشيوعي الفرنسي، والتي تتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، فرصة لتكريم أصدقاء الجزائر الذين وقفوا إلى جانب الثورة التحريرية إبان الاحتلال الفرنسي.

كما سيقوم الوفد بزيارة عدد من المواقع التاريخية والثقافية من بينها مدينة القصبة العتيقة وسجن سركاجي ومتحف الفنون الجميلة ومتحف الباردو وحديقة التجارب.