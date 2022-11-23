الاتحاد الإفريقي يحضر لاجتماع بخصوص ليبيا

أفاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، بأن الاتحاد بصدد عقد اجتماع تمهيدي للتحضير لمؤتمر مصالحة بين كل الليبيين وعلى أرضهم، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية.

وأكد موسى فقي، حسب الوكالة، على ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين بالمصالحة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الانتخابات لاختيار من يدير أمور البلاد.

كما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على أن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل.

وكان عبد الله باتيلي، ممثل الأمين العام الخاص إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، حذر في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، مؤخرا من أن إطالة الفترة الانتقالية في ليبيا وإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى “لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب صعوبات وتحديات فنية وقانونية، بحسب المفوضية العليا للانتخابات.