غربال يدخل المونديال هذا الجمعة

عين الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، من طرف لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لإدارة لقاء هولندا – الإكوادور، المقرر يوم الجمعة بملعب خليفة الدولي بالدوحة (17:00 سا)، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس العالم قطر-2022، وفق ما أعلنته الهيئة الدولية، اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على تويتر.

ويستعد غربال (37 عاما) للمشاركة في أول مونديال ضمن مسيرته التحكيمية، حيث سيساعده مواطناه مقران قوراري وعبد الحق ايتشيعلي، بينما سيكون سعيد مارتينز (الهندوراس) حكما رابعا.

للإشارة أنه كان قد تم تعيين الثنائي قوراري وايتشيعلي، ضمن غرفة حكام تقنية الفيديو المساعد (التسلل) خلال لقاء بلجيكا – كندا، المقرر سهرة اليوم الأربعاء في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة لمونديال قطر-2022.