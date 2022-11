Une délégation d’élus français à Alger

Une délégation d'élus locaux français de la commune de Vénissieux (Lyon) a entamé, mercredi, une visite culturelle de cinq jours en Algérie durant laquelle ses membres tiendront des rencontres avec des moudjahidine et se rendront à des sites historiques et culturels.

Cette délégation est composée de députés du groupe communiste républicain et du parti communiste français.

Cette délégation se rendra, lors de sa visite à Alger, à des sites historiques et culturels, dont la Casbah d’Alger et la prison Serkadji ainsi que le musée des beaux arts et celui de Bardo ainsi qu’au jardin d’essai.