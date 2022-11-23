"كارثة رياضية"

انهالت الصحافة الألمانية على منتخبها بعد الهزيمة التاريخية أمام اليابان، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مقابلات المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022.

وأطلق الإعلام الألماني عبارات قاسية على "المانشافت" مباشرة بعد نهاية المقابلة حيث عنونت صحيفة "بيلد" الشهيرة على موقعها الالكتروني: "بداية الكارثة".

واعتبرت الصحيفة أن المنتخب افتقر إلى الكفاءة إضافة إلى الدفاع الهش للغاية، مستحضرة الذكرى الحزينة لكأس العالم 2018 عندما خسر زملاء مولر في أول مباراة من دور المجموعات أمام المكسيك.

وكانت صحيفة "دي فيلت" أكثر قسوة عندما عنونت "ألمانيا تهان أمام اليابان"، معتبرة نهاية المقابلة بـ"الكارثة الرياضية".

من جهتها كتبت "دير شبيغل" بعنوان واضح "مرة أخرى"، وذلك في إشارة إلى هزيمة الألمان أمام المكسيك خلال مونديال روسيا وملمحة إلى تكرار سيناريو الخروج من الدور الأول للمرة الثانية تواليا.

وكان المنتخب الياباني قد حقق ثاني مفاجأة مدوية في مونديال قطر بعد الإطاحة بأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وصاحب أربع كؤوس عالمية، المنتخب الألماني، بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب خليفة الدولي.