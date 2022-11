Ce mercredi après-midi, le Japon a renversé l’Allemagne 1-2 à Al-Rayyan lors de la première journée du groupe E de la Coupe du monde.

La presse allemande a, longuement, critiqué la prestation de l’équipe d’Allemagne contre une sélections japonaise très efficaces.

Menés au score à la mi-temps, les « Samourais Bleus » ont frappé par deux fois dans le dernier quart d’heure par Ritsu Doan (75e) et Takuma Asano (83e), sur le banc des remplaçants au début de la rencontre.

La presse allemande est rapidement revenue sur cette défaite qui rappelle celle de 2018.

Bild titre sa une numérique : « Le début de la débâcle ».

Le journal évoque notamment le manque d’efficacité et la défense trop friable. Ensuite, le célèbre quotidien allemand rappelle le triste souvenir de la Coupe du monde 2018. Une défaite lors du premier match de la phase de poules contre le Mexique.

Die Welt s’est montré plus sévère : « L’Allemagne se ridiculise contre le Japon » titre ainsi le quotidien. La fin de match est même considérée comme « catastrophe sportive ».