مونديال: بداية كاسحة للإسبان

دخل المنتخب الإسباني كأس العالم 2022 بقوة محققا فوزا كاسحا على نظيره الكوستاريكي بسباعية نظيفة في إطار الجولة الأولى من مقابلات المجموعة الخامسة، مساء اليوم الأربعاء.

وتداول على تسجيل أهداف "لاروخا" داني أولمو (د11)، ماركو أسينسيو (د21)، فيران توريس (د31، د54)، غافي (د74)، كارلوس سولير (د90) وألفارو موراتا (د90+3).

وإضافة إلى الأهداف الجميلة، استمتع الجمهور الحاضر بملعب الثمامة أو المتابع عبر شاشات التلفاز بعرض رائع لأشبال المدرب لويس أنريكي ما وضعهم ضمن كوكبة المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب.

وسيسعى الإسبان للتأكيد يوم الأحد المقبل عندما يصدمون بالمنتخب الألماني الجريح الذي انقاد لهزيمة مفاجئة أمام اليابان.