L’Espagne explose le Costa Rica

Les espagnoles ont battu ce mercredi les costaricains au score de (7-0), pour le compte de la 1ère journée du Groupe F de la Coupe du monde 2022 disputé à Al-Thumama, à Doha.

Son premier match du mondial qatari a été à sens unique, les joueurs de Luis Enrique ont roulé sur une faible équipe costaricienne qui a sombré après seulement une demi-heure de jeu suite aux réalisations de Dani Olmo (11e), Marco Asensio (21e) et Ferran Torres (31, sp).

L’attaquant du FC Barcelone s’est offert ensuite le doublé après la pause (54e), avant que son coéquipier en club Gavi (18 ans) ne marque son premier but en Coupe du monde 2010 en battant Keylor Navas sur une superbe frappe de l’extérieur du pied droit (74e). En fin de partie, les deux jokers Carlos Soler (90e) et Alvaro Morata (90e+2) ont corsé l’addition, permettant ainsi à leur équipe de signer sa plus large victoire dans un Mondial.

L’Espagne rompt ainsi avec la malédiction, elle qui n’avait plus remporté son premier match du Mondial depuis 16 ans. Soit depuis la Coupe du monde 2006, face à l’Ukraine (4-0). Cela lui permet de prendre la tête du groupe F grâce à une meilleure différence de buts par rapport au Japon, tombeur un peu plus tôt de l’Allemagne à la grande surprise (2-1). De bon augure avant le choc face à la Mannschaft, prévu dimanche à Al Khor (20h00).