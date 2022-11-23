تصدير: طموحات أرباب العمل لسنة 2023

تعكف الحكومة ومنظمات أرباب العمل على رأسها كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين على إعداد خطّة لتحقيق رقم صادرات خارج المحروقات، يعادل 10 مليارات دولار خلال سنة 2023.

وحسب بيان للكنفدرالية تتضمن الخطة 10 أصناف من المنتجات، وذلك "في إطار رؤية اقتصادية جديدة أكثر واقعية وثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني، تصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام، مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات".

ومن أجل تحقيق ذلك تسهر كنفدرالية الصناعيين المنتجين الجزائريين على "المشاركة في المعارض الداخلية للتنسيق بين المصدّرين والمشاركة في الصالونات الخارجية للتعريف بالمنتوج الجزائري، وعقد أكبر عدد من مجالس الأعمال، ضمن برنامج خاص للدبلوماسية الاقتصادية بحثا عن زبائن جدد للمنتجات الجزائرية، بالاضافة الى تنظيم أيام دراسية وندوات تكوينية لتذليل الصعوبات أمام المهتمين بالتصدير".

واضاف البيان أن رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني يؤكد أن مرافقة الدولة للمتعاملين الاقتصاديين والتسهيلات التي وضعتها لهم من خلال رقمنة الضرائب وتخفيف العبء الضريبي وغيرها من الاجراءات التي ستعمل على خلق ثقة للمتعاملين من أجل تجسيد هذا الهدف.

كما أشار نفس المصدر فان البرنامج الذي تطمح اليه الحكومة يتضمن الموافقة على مشاريع استثمارية جديدة بشراكة أجنبية من شأنها تحقيق رقم معتبر في التصدير. م.ب