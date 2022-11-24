العلماء يحذرون من كثرة السكر والمحليات في الأطعمة

كشفت دراسة حديثة عن وجود محليات اصطناعية في الكثير من الأطعمة التي تدّعي أن كمية السكر فيها قليلة، فيما يحذر العلماء من التغيّرات التي تصيب شهية الإنسان، ودرجة الحموضة في الأمعاء، من كثرة السكر والمحليات في الأطعمة.



ورصد علماء في جامعة ديكن في ملبورن هذه المخاطر، بعدما وجدوا محليات اصطناعية في الكثير من الأطعمة التي تدّعي أن كمية السكر فيها قليلة.



وعلى الرَّغم من محاولة البعض من تقليل استهلاك المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، بهدف اتباع نظام غذائي صحي، إلا أنهم يقعون في الفخ بسبب التحلية الاصطناعية.



ومع محاولة تقليل نسبة السكر المضاف في الأطعمة، ما زال الطعام الذي نستهلكه محلًى، بشكل أكثر من السابق، مما يثير مخاوف بشأن الأجيال القادمة التي تستهلك الأطعمة التي تحتوى على كميات سكر أكثر من اللازم.



وفي هذا السياق، يفيد خبراء في جامعة نورث كارولينا، أن محاولة تقليل كمية السكر المضاف في الأطعمة يعدُّ تحديا كبيرا، لكون الانسان بطبيعته يفضّل الطعام حلو المذاق، لكنّ استهلاكه بدون وجود أي حلول، قد يؤدي الى مشكلات صحية على المدى البعيد.



وأشارت دراسة حديثة، في المجلة الطبية البريطانية، إلى وجود صلة بين المُحليات الصناعية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.



ومع ذلك، ما يزال استخدام المحليات الصناعية بكميات محدودة، أفضل من وجود كمية كبيرة من السكر في الأطعمة المستهلكة يوميا، وفق الخبراء.