زيادة جديدة في أسعار المحروقات بتونس

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس في بيان مشترك، أمس الأربعاء، عن زيادة جديدة في أسعار بعض المحروقات.

وأفاد البيان، بأنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من اليوم الخميس 24 نوفمبر عند منتصف الليل كما يلي: البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليم للتر الغازولين بدون كبريت: 2205 مليم للتر الغازولين العادي: 1985 مليم اللتر البنزين الخالي من الرصاص "الممتاز": 2855 مليم اللتر الواحد الغازولين بدون كبريت "الممتاز": 2550 مليم اللتر الواحد وأكدت الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الإنارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.

وتعد هذه الزيادة في أسعار المحروقات الخامسة على التوالي وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس، حيث رفعت الحكومة منذ بداية عام 2022، أسعار المحروقات أربع مرات، كانت الأولى في الأول من فبراير والثانية في الأول من مارس أما الثالثة فكانت في 14 أفريل وكانت الرابعة في أوت الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة المال التونسية سهام البوغديري أنه سيتم رفع الدعم عن المحروقات بصفة نهائية بحلول عام 2026.

وقدمت وزيرة المال عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج مدته 48 شهرا، في إطار قرض بقيمة نحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.