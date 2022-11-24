انخفاض أسعار النفط بعد الكشف عن البيانات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد صدور بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية وعن منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ"، فإنه بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.72 بالمائة إلى 77.38 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.83 بالمائة إلى 84.70 دولار للبرميل.

ونشرت شركة خدمات حقول النفط الأمريكية "بيكر هيوز" أمس بيانات حول عدد منصات التنقيب عن النفط العاملة في الولايات المتحدة، والتي أظهرت ارتفاعها بواقع أربع وحدات في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر الجاري إلى 627 وحدة.

وكذلك تأخذ الأسواق في الحسبان بيانات مخزونات النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة، التي تم نشرها في اليوم السابق، حيث أشارت إلى انخفاض احتياطي النفط التجاري (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر 2022 بمقدار 3.7 مليون برميل إلى 431.7 مليون برميل، على الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاضا قدره مليون برميل.