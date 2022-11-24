برشلونة يهدد منتخب الأوروغواي

كشفت تقرير إسباني، أن نادي برشلونة هدد الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق بين الطرفين بخصوص المدافع رونالد أراوخو. وتعرض أراوخو إلى إصابة في شهر سبتمبر الماضي خلال ودية أوروغواي وإيران وخضع بعدها لعملية جراحية قيل إنها ستبعده لمدة لثلاثة أشهر، لكنه ظهر بشكل مفاجئ في قائمة المنتخب اللاتيني المشارك في كأس العالم الحالية.

وبحسب ما ورد من صحيفة "El Periódico" فإن برشلونة يطالب الاتحاد الأوروغوياني بعدم التسرع في إدخال أراوخو في تشكيلة الفريق من أجل ضمان عودته بسلام وعدم تكرر الإصابة.

ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيطلب من الاتحاد الأوروغوياني إيقاف عملية الضغط والمخاطرة بصحة مدافعه أراوخو، ويجب أن يتم الالتزام بالاتفاق المبرم بين الطرفين. وأضاف المصدر ذاته أن برشلونة اتفق مع الأوروغواي، على أن يكون هناك اثنان من أخصائيي العلاج الطبيعي التابعين لنادي برشلونة، لكن ما يحدث هو أن الفريق الطبي التابع لمنتخب الأوروغواي هو من يتحكم في عملية تعافي اللاعب.

وختمت الصحيفة بأن برشلونة هدد منتخب أوروغواي باللجوء إلى " الفيفا " بسبب الضغط الذي يتم ممارسته على أراوخو والدفع به دون اكتمال تعافيه.