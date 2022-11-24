المدية: إصابة أربعة أشخاص في حريق شقة بمغراوة

أصيب أربعة أشخاص بحروق في حريق شقة ليلة البارحة بحي 30 مسكنا ببلدية مغراوة في ولاية المدية.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان، بأن وحدتها الثانوية لدائرة العزيزية تدخلت ليلة أمس الأربعاء، في حدود الساعة السابعة وسبعا وعشرين دقيقة (19:27)، من أجل إخماد حريق شقة إثر تسرب غاز من قارورة موصولة بمدفأة بحي 30 مسكنا بلدية مغراوة.

وأضاف ذات المصدر بأن الحريق أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في عين المكان، أحدهما البالغ من العمر 45 سنة أصيب بحروق في اليد تم إسعافه ونقله إلى مستوصف مغراوة، أم الثلاثة الآخرين طفلان يبلعان من العمر سبع وخمس سنوات وامرأة عمرها 42 سنة لهم حروق متفاوتة الخطورة في الأطراف والوجه نقلوا من قبل خواص إلى مستوصف الميهوب.