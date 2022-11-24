وفاة وجريح في حادث مرور بالجلفة

توفي شخص وأصيب آخر فجر اليوم الخميس في حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 120 في شطره الرابط بين ولايتي الجلفة وتيسمسيلت.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن حادث المرور المميت وقع صبيحة هذا اليوم بالطريق الوطني رقم 120 الرابط بين بلدية حادسي فدول بولاية الجلفة والعيون في ولاية تيسمسيلت.

وأضافت "طريقي" إن الحادث الذي نجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية أسفر عن وفاة شخص في عين المكان وإصابة آخر بجروح تم إسعافه من قبل أعوان الحماية المدنية وتحويله إلى أقرب مؤسسة صحية بالمنطقة.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي فدول تحقيقا لتحديد ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث المروري المميت.