باتنة: إدانة ثلاثة مضاربين بالسجن

أدانت محكمة بريكة التابعة لمجلس قضاء باتنة ثلاثة أشخاص بالسجن وبغرامات مالية في إطار محاربة المضاربة في السلع والمواد ذات الاستهلاك الواسع.

وأوردت إذاعة باتنة الجهوية اليوم الخميس بإن المحكوم عليهم بالسجن تمت متابعتهم عن جنحة إعادة بيع مادة على حالتها الأصلية مع تحرير فاتورة وهمية وممارسة نشاط دون حيازة محل.

وقد أدانت هيئة المحكمة المتهم الأول بعشر سنوات سجنا نافذة و02 مليون دج غرامة نافذة والثاني بجنحة ممارسة نشاط دون حيازة محل بــ 100 ألف دج غرامة والثالث بــ 20 سنة سجنا نافذة و10 ملايين غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات.