أي الدوريات والأندية الأكثر حضورا في المونديال؟

بلغ عدد لاعبي المنتخبات الـ 32 المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر 2022، 831 ينشط أغلبهم في دوريات عربية وأوروبية مختلفة، موقع" الجزيرة" سلط الضوء على أبرز البطولات الأكثر حضورا وتمثيلا في المونديال.

لا يختلف اثنان أبدا في أن الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم والأكبر وزنا ماليا وقيمة تسويقية للاعبيه، لهذا فبطولة " البريميرليغ" تعد الأكثر تمثيلا في مونديال قطر بنحو 134 لاعبا أي ما يمثل 16% من إجمالي عدد اللاعبين المشاركين في النهائيات.

وبحسب قوائم لاعبي المنتخبات التي تم إرسالها إلى الفيفا، فإن الدوري الإنجليزي سيكون أكثر الدوريات تمثيلا بلاعبيه، إذ إن لاعبا من بين كل 6 لاعبين بالمونديال ينتمي لأندية الدوري الإنجليزي.

وفي المرتبة الثانية يتواجد الدوري الإسباني، برصيد 83 لاعبا (ما يمثل 10% من إجمالي عدد اللاعبين المشاركين) ويأتي الدوري الألماني (البوندسليغا) ثالثا بـ 78 لاعبا أي ما يمثل 9.4%.

أما الدوري الإيطالي فيحتل المركز الرابع بواقع 67 لاعبا (8.1%) ويأتي الدوري الفرنسي خامسا برصيد 56 لاعبا. وبحسب هذه الأرقام، فإن الدوريات الخمس الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا) تتصدر مثلما هو متوقع لدوريات كرة القدم في العالم بعدد اللاعبين الذين يخوضون مونديال قطر. خارج القارة العجوز، يأتي الدوري الأمريكي في صدارة الدوريات التي تساهم بلاعبيها في قطر 2022، وذلك بواقع 35 لاعبا.

لكن المفاجأة جاءت من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، أو "البريمرشيب" الذي سيكون 25 لاعبا ينشطون به جاهزين لتعزيز صفوف منتخباتهم وهو ما لم يحققه أي دوري درجة ثانية بأوروبا.

أما الدوري المكسيكي فيحتل المركز العاشر مناصفة مع نظيره البلجيكي برصيد 23 لاعبا، ويأتي الدوري التركي والهولندي في المرتبة 12 برصيد 19 لاعبا لكل منهما.

من جهته يحتل بايرن صدارة الأندية الأوروبية الممثلة بلاعبيها في المونديال برصيد 17 لاعبا، موزعين خاصة على منتخب ألمانيا (7 لاعبين) وهم الحارس مانويل نوير واللاعبون جوشوا كيميتش وغورتزيكا وموسيلا ومولر وساني وهوفمان، ويحمل عدد منهم ألوان منتخبات أخرى مثل فرنسا (4 لاعبين هم: بافارد وهيرنانداز وأوباميكانو وكومان) والكاميرون (شوبو موتينغ) وكندا (ديفيس) وكرواتيا (ستانيتش) والمغرب (المزراوي).

أما المركز الثاني في ترتيب أكثر الأندية حضورا بالمونديال فيحتله بالتساوي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 16 لاعبا. عربيا، يحتل دوري نجوم قطر والسعودي الممتاز برصيد 33 لاعبا لكل منهما، ويملك السد القطري ثم الهلال السعودي أكبر عدد من اللاعبين بمونديال الدوحة.

وصنع السد المفاجأة في سباق أكثر الأندية حضورا بالمونديال، إذ يحتل المركز الرابع عالميا برصيد 15 لاعبا، وهو أكثر فريق غير أوروبي تسجيلا للحضور بكأس العالم، والأول عربيا متقدما على الهلال السعودي الذي يملك 13 لاعبا كلهم ينتمون إلى "الأخضر".