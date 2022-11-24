انطلاق أول دورة تكوينية للصحفيين في ست ولايات

أشرف وزير الاتصال محمد بوسليماني اليوم الخميس، على افتتاح أشغال الدورة التكوينية الأولى حول الاتصال المؤسساتي الموجه للصحافيين وخلايا الإعلام بست ولايات شرقية.

وقال وزير الاتصال، أننا نلتقي في هذا اليوم لإعطاء إشارة الانطلاق لأول دورة تكوينية من سلسلة الدورات حول الاتصال المؤسساتي، وهذه الدورة موجهة للصحفيين والمكلفين بالاتصال على المستوى الولائي والبلدي لست ولايات وهي قسنطينة، أم البواقي، سطيف، خنشلة، باتنة وميلة.

وأضاف الوزير، أن هذا النشاط مندرج ضمن سلسلة دورات تنظم بكل الوطن، مفيدا أن هذا التكوين جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتطوير قدرات الأسرة الإعلامية وترقية الصحافة المحلية والجوارية.

ولقاء الحكومة بالولاة أكد على مقاربة توطيد علاقة المسؤول بالمواطن للتكفل بانشغالاتهم وتعزيز الثقة بينهم، وعمل الحكومة اليوم يرتكز على تطوير الاتصال المؤسساتي والمخططات الاقتصادية من خلال تأهيل خلايا الاتصال ونظام الاتصال الحكومة متجانسة بين الإدارة. والشركاء في الإعلام وكذا المواطن الذي يستفيد من التكفل بانشغاله، حسب ذات المسؤول

وأكد بوسليماني، المؤسسات الإعلامية لها دور هام في الحكم الراشد من خلال الالتزام بالخدمة العمومية وأخلاقيات المهنة ومساهمتها في إبراز جهود الدولة وترقية صورتها وفي محاربة الهجمات السبريانية.

وفي الأخير أكد الوزير أنه سيكون هناك استكمال لعدة دورات تكوينية مستقبلا.