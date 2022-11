Batna: trois spéculateurs condamnés à de la prison ferme

Trois personnes ont été condamnées par le tribunal de Barika à de la prison ferme et à des amendes dans le cadre de la lutte contre la spéculation sur les produits de grande consommation.

La radio régionale de Batna a rapporté que les accusés de revente de produits dans leur état d’origine en usant de fausses factures et d’activité sans possession d’un local.

Le premier accusé a été condamné à 10 ans de prison ferme et 2 millions da d’amende, le deuxième à 100 mille da pour activité sans possession d’un local et le troisième à 20 ans de prison ferme et 10 millions da d’amende avec confiscation de produits saisis.