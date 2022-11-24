صدور الأحكام في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل

أصدرت محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة أحكامها في قضية مقتل الشاب جمال بن اسماعيل، وترواحت بين الإعدام والبراءة.

وقضت المحكمة بالإعدام في حق 49 متهما، كما تم إدانة 15 موقوفا في القضية بـ 10 سنوات سجنا نافذا، من جهة أخرى تم تبرئة 17 متهما.

وكان الشاب جمال بن اسماعيل قد قتل بطريقة بشعة بتيزي وزو، وتم التنكيل بجثته على المباشر في فايسبوك من قبل حشود من الناس بعد أن وجهت له زورا تهمة إضرام النيران في منطقة الأربعاء نايت ايراثن.

واستمرت المحاكمة عدة أيام بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، أينعرضت فيديوهات مؤلمة عن الجريمة.