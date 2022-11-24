هذه هي توقعات صادرات الجزائر خارج المحروقات لـ 2022

توقع مدير متابعة وترقية المبادرات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات سليم رقاد أن تحقق صادرات الجزائر خارج المحروقات هذه السنة حوالي 7 مليار دولار.

وأكد سليم رقاد في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات اشتغلت منذ 2020 على برنامج يهدف إلى ترقية صادرات الجزائر خارج المحروقات حيث عرفت السنة الموالية 2021 قفزة كبيرة بتحقيق مبلغ 5 مليار دولار.

وعن مشاركة الجزائر في أشغال اجتماع القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بنيامي قال رقاد إن من بين النقاط التي يتضمنها جدول أعمالها تسريع مسار تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتنويع الاقتصادي والصناعي في إطار مقاربة متكاملة ترمي إلى المساهمة في تحقيق أهداف أجندة 2063 مؤكدا في السياق ذاته أن السلطات العليا في البلاد كانت لهم رؤية رشيدة من خلال التسريع في أشغال الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة.

واسترسل المتحدث ذاته بالقول "هناك فرص كبيرة جدا للدخول إلى هذه الأسواق وتطوير المبادلات التجارية حيث تعتبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أكبر منطقة في العالم إذ تضم أكثر من 54 دولة ولنا علاقات طيبة مع تلك الدول نستطيع استغلالها لأخذ حصصنا من تلك الأسواق."

واستعرض المتحدث، جملة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة الوصية للمصدرين على غرار الصندوق الخاص لترقية الصادرات الذي أصبح اليوم بند من بنود ميزانية التسيير لوزارة التجارة حيث ضخت فيه الدولة أموالا لدعم المصدرين من خلال تخفيض تكاليف عملية التصدير لتغطي 50 بالمائة من مصاريف الشحن والنقل والمشاركة في المعارض.

وأبرز مدير متابعة وترقية المبادرات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، الدور الكبير الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية في السنتين الأخيرتين بفتحها للأبواب الإفريقية لنكون حاضرين بقوة في السنوات القادمة.