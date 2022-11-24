ما هي أثقل الهزائم في تاريخ المونديال؟

نجح المنتخب الإسباني لكرة القدم، في الدخول إلى التاريخ عقب تحقيقه لواحدة من أكبر النتائج في تاريخ بطولات كأس العالم، بعد دكه لشباك كوستاريكا بسباعية نظيفة.

انتصار " الثور الإسباني"، وضع فوزها كسابع أثقل نتيجة في تاريخ المونديال، متساوية مع 4 منتخبات أخرى سجلت نفس النتيجة العريضة.

ولكن يبقى الرقم "10" هو التحدي الصعب، والرقم القياسي الصامد، وهو عدد الأهداف التي سجلها نجوم هنغاريا في مرمى السلفادور بمونديال 1982.

ورصد اليوم الخميس موقع " سكاي نيوز عربية " أكبر النتائج في تاريخ بطولات كأس العالم:

هنغاريا 10-1 السلفادور (مونديال 1982 في إسبانيا)

هنغاريا 9-0 كوريا الجنوبية (مونديال 1954 في سويسرا)

يوغسلافيا 9-0 زائير (كونغو الديمقراطية حاليا) (مونديال 1974 في ألمانيا)

السويد 8-0 كوبا (مونديال 1938 في فرنسا)

الأوروغواي 8-0 بوليفيا (مونديال 1950 في البرازيل)

ألمانيا 8-0 السعودية (مونديال 2002 في كوريا واليابان)

إسبانيا 7-0 كوستاريكا (مونديال 2022 في قطر)

البرتغال 7-0 كوريا الشمالية (مونديال 2010 في جنوب إفريقيا)

بولندا 7-0 هايتي (مونديال 1974 في ألمانيا)

تركيا 7-0 كوريا الجنوبية (مونديال 1954 في سويسرا)

الأوروغواي 7-0 اسكتلندا (مونديال 1954 في سويسرا)