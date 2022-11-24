العاصمة: الإطاحة بشبكة سرقة المركبات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات وتجزئتها بحسين داي.

وأوضحت شرطة العاصمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه في إطار مكافحة ظاهرة سرقة المركبات، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المركبات مع القيام بتجزئتها خارج إقليم الولاية.

وجاءت العملية على إثر شكاوى تلقتها فرقة الشرطة القضائية بأمن حسين داي في شأن سرقة مركبات نفعية.

ليتم على إثرها مباشرة التحريات عن قضية الحال التي أفضت نتائجها إلى توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 30 و37 سنة مسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة.

وبعد تنفيذ إذن بتمديد الاختصاص القضائي لغرض التفتيش، تم حجز معدات وأدوات خاصة متمثلة في مفاتيح مصطنعة. وكذا لواحقها تستعمل في أفعال السرقة. بالإضافة إلى حجز مركبة تستعمل في تنقلاتهم أثناء استهدافهم للمركبات المراد سرقتها.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار. وجناية سرقة المركبات في حالة توقف باستعمال مفاتيح مصطنعة، مع توافر ظرف التعدد والليل، باستحضار مركبة ذات محرك.