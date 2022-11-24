هذا ما كشفه بلعابد عن موظفي قطاع التربية

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مشيرا إلى تنظيم لقاء، بعد غد السبت مع الشركاء الاجتماعيين لاطلاعهم على ما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن.

وقال بلعابد في ندوة وطنية عقدت بمقر الوزارة لتحضير الدخول المدرسي 2023-2024، بأنه "سيتم عقد آخر لقاء بعد غد السبت مع الشركاء الاجتماعيين لاطلاعهم على فحوى الاجتماعات الـ 34 التي تمت مع كل النقابات القطاعية منذ قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي ينظم ويقنن الحياة والمسارات المهنية للأسلاك المنتمية لقطاع التربية".

وذكر الوزير بأن المشاورات الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون "كانت قد انتهت يوم 18 أوت المنصرم لكن تقرر تنظيم لقاء يوم السبت بطلب من الشركاء الاجتماعيين على أن نمر بعد ذلك إلى المراحل المتبقية لاعتماد هذا القانون الخاص الذي يعطي المكانة اللائقة لكل موظفي قطاع التربية الوطنية".

وقدم بلعابد بالمناسبة شكره إلى كل النقابات على المساهمة "الفعالة والجادة" أثناء مناقشة بنود هذا المشروع باعتبارها إلى جانب جمعيات أولياء التلاميذ "قوة اقتراح" تساهم في تأمين استقرار المنظومة التربوية.