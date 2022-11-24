وهران: الإطاحة بشبكة تنظيم رحلات الهجرة

تمكنت مصالح الشرطة بوهران من الإطاحة بجماعة إجرامية متكونة من سبعة أشخاص من بينهم أربعة رعايا أجانب يمتهنون تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية، حسبما أستفيد اليوم الخميس من مديرية الأمن الولائي.

وجاءت العملية إثر ورود معلومات مؤكدة لفرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها قيام أفراد الشبكة بتنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية على مستوى الشريط الساحلي لدائرة عين الترك، مثلما أشارت إليه خلية الاتصال والعلاقات العامة.

وقد باشرت مصالح الشرطة بوهران تحرياتها التي أسفرت عن تحديد مكان تواجد أفراد الشبكة وتوقيفهم الواحد تلو الآخر وحجز قارب ومحرك وسترتين للنجدة ومركبة كانت تستخدم في عملية المراقبة وتأمين الطريق وكذا حجز مبلغ مالي بقيمة 60 ألف دج من عائدات نشاطهم الإجرامي.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة تكوين جمعية أشرار مختصة في التهريب الدولي للبشر مع حجز معدات للإبحار السري والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية والإقامة غير شرعية، وفق ذات المصدر.