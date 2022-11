Exportations hors hydrocarbures: les prévisions de l’Algérie pour 2022

Le directeur du suivi et de la promotion des initiatives commerciales du ministère du Commerce, Salim Reggad, prévoit que les exportations algériennes atteignent cette année environ 7 milliards de dollars.

Concernant la participation de l’Algérie aux travaux du sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) à Niamey, il a déclaré que l’un des points de l’agenda de la réunion était d’accélérer l’opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine et la diversification économique et industrielle dans une approche visant à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063, assurant dans ce contexte que les autorités du pays avaient eu la sagesse d’accélérer le processus d’adhésion à la zone de libre-échange.