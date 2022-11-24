الجزائر تدين الهجوم الإرهابي بتشاد

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أول أمس الثلاثاء، وحدة لقوات الدفاع والأمن التشادية غرب البلاد والذي خلف عشرات القتلى والجرحى، حسب ما أفاد اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وجاء في البيان: "تدين الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف، يوم 22 نوفمبر 2022، وحدة لقوات الدفاع والأمن التشادية بجزيرة بوكا تولوروم الواقعة على بحيرة تشاد والذي خلف عشرات القتلى والجرحى".

"وإذ تتقدم الجزائر بصادق عبارات العزاء والمواساة لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، فإنها تجدد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب التشاد الشقيق، حكومة وشعبا في مواجهة المجموعات الإرهابية"، يضيف نفس المصدر.

كما جددت الجزائر دعوة المجتمع الدولي إلى "تضافر الجهود الدولية لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن الدول واستقرارها"، حسب ذات البيان.