سونغ يواصل تصريحاته المثيرة للجدل

يواصل مدرب المنتخب الكاميروني، ريغوبيرت سونغ، الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل رغم الخسارة التي تلقاها أشباله ضد سويسرا (1-0)، اليوم الخميس، في افتتاح مقابلات المجموعة السابعة من مونديال قطر.

ومباشرة بعد الهزيمة عبر سونغ عن خيبة أمله في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الكاميرونية قائلا: "نشعر بخيبة الأمل، كان يجب أن نقوم بعمل أفضل، أردنا المزيد لكننا نعلم أن كرة القدم تحسمها بعض التفاصيل، لقد وضعنا أنفسنا في موقف تكون فيه جميع المباريات المقبلة حاسمة".

ورغم صعوبة المهمة ضد كل من صربيا والبرازيل، لا يزال الناخب الكاميروني يأمل في التتويج بكأس العالم عندما قال: "لا داعي للتشكيك، كل شيء لا يزال ممكنا، لم نفقد الأمل، نحن نعلم أنه لم يعد لدينا مجال للخطأ، وسوف نلعب بكل ما في وسعنا دون تحفظ".

وقارن سونغ وضعية منتخبه مع منتخب الأرجنتين سنة 1990 بقيادة الأسطورة مارادونا: "في عام 1990 فازت الكاميرون على الأرجنتين في مقابلة الافتتاح لكن الأرجنتين هي التي لعبت في النهائي لذا كل شيء ممكن".

ولاقت تصريحات سونغ الجديدة موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى من الجماهير الكامرونية التي أبدت غضبها على مردود الأسود غير المروضة منذ تعيين اللاعب الدولي السابق على رأس القيادة الفنية.

وكان رئيس الاتحادية الكاميرونية سامويل ايتو والمدرب ريغوبيرت سونغ قد صرحا مرارا أن المنتخب الكاميروني جاء إلى الدوحة للتتويج باللقب.