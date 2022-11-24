المؤبد ضد فرحات مهني

قضت محكمة الجنيات الابتدائية بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، اليوم الخميس، بإدانة رئيس حركة "الماك" الإرهابية، فرحات مهني، بالسجن المؤبد مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه لمتابعته بتهم جنائية في قضية اغتيال الشاب جمال بن اسماعيل في أوت 2021 بالأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.

وأدانت المحكمة أيضا بنفس الحكم 4 عناصر يتواجدون كلهم في حالة فرار خارج التراب الوطني، من بينهم نائب رئيس هذه الحركة الإرهابية، المدعو ابراهيم بلعباس.

كما قضت المحكمة بإحالة ملف متهم آخر في نفس القضية على محكمة الجنح.

للتذكير، كانت محكمة الجنيات الابتدائية بالدار البيضاء قد قضت، في وقت سابق من نهار اليوم، بإدانة 49 متهما بالإعدام في جناية القتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل وبعقوبات تتراوح ما بين 10 سنوات وسنتين سجنا نافذا في حق 28 متهما، فيما برأت 17 متهما آخرين.