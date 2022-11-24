قرار بخصوص أساتذة التعليم القرآني

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس، عن تقليص مدة تكوين أساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه في إطار تجسيد الرخصة الصادرة عن مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المتضمنة الإعفاء من المشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للترقية في رتبتي إمام مدرس وأستاذ التعليم القرآني، لفائدة أساتذة التعليم القرآني وأعوان المساجد الذين تحصلوا بعد توظيفهم على الشهادات والمستويات التعليمية المطلوبة لذلك، تتشرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بإبلاغ المعنيين بهذه الرخصة أن ذات المصالح قررت وبصفة استثنائية تقليص مدة تكوينهم بعنوان سنة 2022 على النحو التالي:

بالنسبة للترقية على أساس الشهادة للالتحاق برتبة إمام مدرس، سيتم تقليص مدة التكوين بالنسبة لأساتذة التعليم القرآني، من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة. كما سيتم تقليص مدة التكوين بالنسبة للقيمين والمؤذنين، من ثلاث سنوات إلى سنتين، أما بالنسبة للترقية على أساس الشهادة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآني، سيتم تقليص مدة التكوين بالنسبة للقيمين والمؤذنين، من سنتين إلى سنة واحدة.