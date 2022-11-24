مونديال: غانا تحرج البرتغال

حقق المنتخب البرتغالي بداية في كأس العالم 2022، اليوم الخميس، بعد فوزه الصعب على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب 974.

وصمد ممثل القارة السمراء خلال الشوط الأول ووقف الند للند أمام نجوم البرتغال الذين فشلوا في الوصول إلى الشباك الغانية.

وبدأت النجوم السوداء الشوط الثاني بنفس العزيمة غير أن نقطة التحول كانت ضربة الجزاء القاسية التي صفرها الحكم في الدقيقة 65 لصالح الأسطورة كريستيانو رونالدو الذي تولى تنفيذها بنفسه مسجلا الهدف الأول في المواجهة.

ورغم صدمة الهدف نجحت النجوم السوداء في العودة سريعا عن طريق القائد أندريا أيو بعد توغل رائع من قدوس في الدقيقة 73، غير أن الفرحة لم تستمر طويلا بعد انهيار دفاع ساذج كلف هدفين عن طريق فيليكس (د78) والبديل لياو (د80).

وحاول زملاء جوردان آيو العودة في النتيجة ونجحوا في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 89 عن طريق بوكاري وكانوا أقرب إلى تحقيق ريمونتدا تاريخية بعد خطأ فادح من حارس المنافس في الوقت بدل الضائع، وهي اللقطة أسالت العرق البارد لرونالدو وزملاءه على مقعد البدلاء.

وصفر الحكم بعدها نهاية المواجهة المثيرة بنتيجة (3-2) ما سمح للبرتغال بتصدر المجموعة الثامنة بثلاث نقاط متقدمة عن كوريا الجنوبية والأوروغواي (نقطة لكل منهما)، فيما تتذيل غانا بدون رصيد.