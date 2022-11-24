أحكام ثقيلة في حق 45 مضاربا

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 نوفمبر 2022 متابعات جزائية ضد 65 متهما لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، وتمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وحسب بيان وزارة العدل، فقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد 45 متهما لمدد تتراوح بين 03 سنوات و20 سنة سجنا نافذا، وغرامات مالية من مليون إلى عشرة ملايـين دينـار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: الأغواط، أم البواقي، باتنة، البليدة، تمنراست، تبسة، الجلفة، معسكر، ورقلة، تيبازة، ميلة.

وأشار البيان، أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطـني، خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.