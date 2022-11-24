مباحثات جزائرية ـ سويدية في هذا المجال

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، سفير مملكة السويد لدى الجزائر، بيورن هاغمارك، حيث تباحث الطرفان سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

حسب بيان الوزارة، فأن المباحثات، التي جرت بمقر الوزارة، تركزت على "تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم".

وبالمناسبة، أشار عرقاب إلى "استعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي في مجال الطاقة، لا سيما الكهرباء (إدارة شبكة الكهرباء) والطاقا المتجددة والكفاءة الطاقوية وتطوير الهيدروجين وكذلك في المجالات التقنية والتطورات الصناعية".

كما أشار الطرفان إلى "التعاون الكبير وفرص الاستثمار القائمة في قطاع المناجم في الجزائر وخلق شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات السويد، يبرز نفس البيان.

وأضاف نفس المصدر أن "الطرفان أكدا بشكل خاص على تبادل المعرفة والتدريب كأولويتين رئيسيتين في العلاقات بين البلدين".